TEMPORAL
La pluja enfonsa una casa d’Alfarràs i un mur de defensa a Balaguer
Clausurat el paranimf de la Universitat de Cervera per goteres. El pla registra una mitjana de precipitació de 80 litres per metre quadrat en una setmana
Les pluges registrades a Lleida durant l’última setmana van causar ahir més danys a Alfarràs, on es va enfonsar la coberta d’una casa buida al carrer la Parra, i a Balaguer, on un talús del carrer Ponent va patir el segon despreniment des d’octubre del 2024. En cap dels dos casos no hi va haver afectats.
L’alcalde d’Alfarràs, Joan Carles García, va explicar que el consistori ja coneixia l’estat de la casa afectada, “ara propietat d’un fons d’inversió, per la qual cosa haurem de posar-nos en contacte amb ells perquè procedeixin a la demolició”. El primer edil, no obstant, va admetre que pot ser que la situació es prolongui “per les dificultats que existeixen per contactar amb aquestes empreses”, però va afegir que si la propietat no se’n fa càrrec, l’ajuntament assumirà l’actuació i reclamarà el cost. “La setmana que ve començarem el procés, però segurament necessitarem un projecte per assegurar que no s’afecta els habitatges limítrofs”, un dels quals continua habitat. García va explicar també que el carrer quedarà tancat al trànsit fins que es produeixi la demolició.
Per una altra banda, un talús sobre el qual descansen diversos habitatges va patir un nou esllavissament de terra i roques al carrer Ponent de Balaguer. El mateix talús ja es va esfondrar l’octubre del 2024, però en aquell moment es va descartar el perill per als veïns afectats i la Paeria va requerir als propietaris que assumissin la reparació de l’estructura afectada. El consistori emetrà ara un nou requeriment, segons va informar Ràdio Balaguer.
Les precipitacions d’aquesta setmana han assolit una mitjana de 80 litres per metre quadrat al pla de Lleida, i han provocat goteres al paranimf de la Universitat de Cervera. La cúpula ha actuat com una esponja acumulant aigua, i a l’estar recoberta de guix, la humitat va provocar despreniments i filtracions d’aigua cap a l’interior. L’alcalde, Jan Pomés, va explicar que se suspenen totes les activitats previstes al paranimf fins a nou avís, entre les quals demà un concert com a preludi dels actes de commemoració del Mil·lenari a càrrec de l’Orquestra Julià Carbonell, que finalment es traslladarà a l’església de Santa Maria. L’actuació serà retransmesa en directe per Lleida TV. El conjunt patrimonial és propietat de la Generalitat, i Pomés va exigir “invertir en millores”, i va afegir que la Paeria ha demanat una actuació urgent per revertir els efectes de les goteres.
A Rialp l’ajuntament va anunciar per a ahir les obres de pavimentació de la carretera d’Escàs, afectada per un despreniment de terres.