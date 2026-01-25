MOBILITAT
Hores de caos i confusió
Catorze trajectes de les línies de Manresa i les dos de la costa van quedar suspesos a Lleida per la decisió de la Generalitat. Retards al matí i busos i AVE per a viatgers sense tren
Nova jornada de caos i confusió ahir a Rodalies de Lleida, malgrat que amb menys afectació a l’haver-hi menys viatgers per ser dissabte i no un dia feiner. No obstant, desenes de persones van tornar a patir la incertesa de no saber si arribarien a destinació. Des de primera hora del matí i fins a la suspensió definitiva del servei cap a les 13.00 hores per garantir la seguretat i operativitat del transport (vegeu la pàgina 3), els trens van tornar a acumular importants demores que se sumen a les cancel·lacions i retards de divendres, una vegada restablerta la circulació fèrria després de dos dies al dic sec (dimecres i dijous) tant de la línia de Manresa (RL-3 i RL-4) com de les dos de la costa (R-13 i R-14). Catorze trens de vint-i-tres amb sortida o arribada a la capital del Segrià van quedar suspesos. Per l’RL-3 circulen els dies festius dos combois de Lleida a Cervera i dos més en sentit invers dels quals en van quedar suspesos dos, un per sentit. A l’RL-4 de Lleida a Terrassa es fan 8 viatges dels quals se’n van cancel·lar 5. Pel que fa a l’R-13 i l’R-14, es fan 10 trajectes, 5 per sentit, i es van suspendre 6 rutes (tres d’anada i tres de tornada). Cal sumar-hi el tren de Lleida a Tarragona que va quedar fora de servei. Per exemple, el tren de Cervera de les 9.12 hores de l’RL-3 va funcionar sense incidències tot i que amb retards. A partir de les 10.00 es van anar acumulant les incidències. Un dels trens procedents de Barcelona (RL-14) va arribar a l’estació de Lleida amb gairebé una hora de demora i també va tardar més d’una hora el procedent de Terrassa de l’RL-4 de primera hora, la qual cosa va motivar queixes dels usuaris (vegeu el desglossament). Però la més important la va registrar el tren que havia de sortir a les 11.12 de Lleida a Terrassa-Barcelona, que ja acumulava una demora de més d’una hora en el moment de partir, es va assenyalar per a les 12.30 a l’estació, i que va ser afectat de ple per la decisió de suspendre Rodalies. Renfe va contractar un bus després de més de dos hores d’espera i també es va recol·locar els viatgers en un AVE fins a Sants.
Les estacions de tren de Cervera i Tàrrega van ser completament buides. A l’estació d’autobusos de Cervera, dos autocars contractats per Renfe com a transport alternatiu esperaven ordres a les 9.30 h malgrat que cap a les 10 van rebre noves instruccions que els van enviar a Calaf. El caos ferroviari va ser vox populi i molts estaven d’acord a suspendre el servei si no hi havia garanties de complir trajectes i horaris. Durant tot el matí el centre general d’operacions de Renfe va informar de la situació els maquinistes.
Ferrocarrils va informar que durant la jornada els trens de Lleida a la Pobla de Segur van circular sense problemes.