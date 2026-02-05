Porta a porta en 4 pobles el dia 23 i les Borges, al juny
La nova recollida de brossa s’estrena aquest mes als Torms, Juncosa, Bellaguarda i Bovera. El 16 de març arriba a 7 més i el dia 30, a uns altres 5
El consell de les Garrigues posarà en marxa el dilluns 23 de febrer la primera de les quatre noves rutes per a la recollida d’escombraries porta a porta als municipis dels Torms, Juncosa, Bellguarda, Bovera i la Granadella. Avui dijous i fins al dimecres 11 comencen xarrades per informar els veïns i entre el dilluns 16 i el divendres 20 es distribuiran cubellss i bosses per als residus.
El dilluns 16 de març la recollida domiciliària d’escombraries arribarà als Omellons, l’Espluga Calba, Fulleda, Tarrés, Vinaixa i la Pobla de Cérvoles, també amb jornades informatives prèvies i el repartiment dels cubs de 4 al 14 de març. La tercera de les rutes passa per l’Albi, Castelldans, el Cogul, el Soleràs i Granyena i es posarà en marxa el dia 30 del mes vinent.
A la capital, les Borges Blanques, tocarà el torn el dilluns 8 de juny i tancarà l’última ruta, ja que cal tenir en compte que des de fa quatre anys està en marxa a Arbeca, Puiggròs, Juneda, la Floresta, Cervià i la Granadella amb molt bons resultats, ja que ha augmentat el reciclatge del 30% al 75%, segons l’ens comarcal. Al Cogul la gestiona actualment l’ajuntament, malgrat que el consell s’encarrega de recollir els contenidors. La Granadella i el Cogul es resituaran en les noves rutes.
L’alcalde de les Borges, Josep Farran, va assegurar que la recollida porta a porta a la ciutat estava prevista per al juliol del 2025 i amb aquesta finalitat es van preparar les noves taxes. Els anteriors ajuntaments governats per Junts no van considerar viable aquest sistema, mentre que l’actual consistori, governat per Borges per la República i ERC, és partidari d’aplicar-lo, ja que garanteix un percentatge de reciclatge més elevat. Farran va indicar que implantar-lo suposa un risc a onze mesos de les eleccions municipals, per la qual cosa caldrà fer-ho bé perquè els veïns quedin satisfets i “per responsabilitat política”. Va afegir que “la responsabilitat es continua centrant en el ciutadà, que és el que ha de separar les escombraries, i no en el productor que continua utilitzant plàstic per envasar”.
Al principi, la recollida a domicili s’havia previst per al 2025, tot i que es va demorar a primers d’aquest 2026 perquè el contracte incloïa la compra de camions i la construcció de deixalleries i illes d’emergència. L’empresa Jaume Oró es va adjudicar l’any passat aquest servei per 10 anys més i un pressupost de més de 20 milions d’euros. Ja se n’encarregava des del 2015. L’únic poble que queda fora de la nova recollida és l’Albagés, que aplica el seu propi sistema.