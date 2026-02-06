TRIBUNALS
Accepta dos anys per abusar d’una dona amb discapacitat a la Pobla
Va fer tocaments a la víctima a la parada de l’autobús i durant el trajecte. L’Audiència li suspèn la pena a canvi de fer un curs en educació sexual
Un home va acceptar ahir una condemna de dos anys de presó per fer tocaments a una dona amb discapacitat a la Pobla de Segur el novembre del 2022. La Fiscalia sol·licitava una pena de quatre anys de presó per un delicte d’agressió sexual però finalment, després d’arribar a un pacte amb la defensa, va rebaixar la petició a dos anys i cinc anys més de llibertat vigilada. El Ministeri Públic va admetre l’atenuant d’anomalia psíquica per trastorn mental. Després de l’acord i el reconeixement dels fets per part del processat, l’Audiència de Lleida va dictar ahir una sentència in voce en la qual li va imposar dos anys de presó, pena que va suspendre durant tres anys sempre que l’acusat no delinqueixi durant aquest període de temps i faci programes formatius en educació sexual.
A més, tampoc no es podrà atansar a menys de 50 metres de la víctima ni comunicar-s’hi mitjançant qualsevol mitjà durant tres anys. Així mateix, la sentència inclou que l’acusat no podrà exercir oficis i treballs que impliquin un contacte amb menors d’edat durant un període de cinc anys superior a la pena imposada. Segons la sentència, que és ferma, l’home va fer tocaments de caràcter sexual a la víctima quan es trobaven a la parada d’autobusos de la Pobla de Seguridad. Uns tocaments que també es van produir durant el trajecte fins a Tremp. Després dels fets, la dona va explicar el que havia passat al seu entorn i va presentar la denúncia acompanyada de familiars.
L’últim informe sobre la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, elaborat per Dincat, Allem i Granés Fundació, va alertar que ser dona i tenir discapacitat intel·lectual augmenta el risc de patir qualsevol tipus de maltractament. Indicaven que més del 40% de les dones amb discapacitat han patit algun tipus de violència per part de la seua parella i un 27%, ha estat víctima de violència sexual. A més, a l’hora de posar una denúncia, assenyalen que no tenen suports i una vegada posada, no hi ha prou seguiment. En aquest sentit, les entitats defensen que “resulta imprescindible que hi hagi informació i més suport a les persones per posar fi a aquesta situació”.