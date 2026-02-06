SUCCESSOS
Condemnat a 10 anys per intentar matar un jove en un pub de Tàrrega
El TSJC confirma la sentència de l’Audiència
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat a 10 anys de presó un jove de 26 anys que va intentar matar-ne un altre al bany d’un pub de Tàrrega el 22 de gener del 2023. El tribunal rebutja el recurs presentat pel processat i manté la sentència dictada per l’Audiència de Lleida. Ho fa al denegar la pretensió de la defensa que no s’havia acreditat l’autoria de l’agressió, al no trobar-se l’ADN de l’acusat a la roba de la víctima.
Segons la sentència del TSJC, la víctima després de l’agressió al bany va sortir a l’exterior del local i li va explicar al guàrdia de seguretat de l’entrada que l’havien apunyalat i li va assenyalar l’autor dels fets que encara estava al carrer, que va veure com es va posar la caputxa que portava i se n’anava del lloc. Així mateix, el vigilant va corroborar les declaracions de la víctima i que el que va assenyalar com el seu agressor portava un ganivet a la mà. El tribunal també assenyala que una cambrera del local va facilitar als Mossos una foto de l’autor que va localitzar a Instagram gràcies a la descripció aportada per l’agredit.
Per aquesta raó, confirma la pena imposada el març de l’any passat per l’Audiència Provincial, de set anys de presó per un delicte d’homicidi en grau de temptativa i tres anys i tres mesos més per robatori amb violència i intimidació. A conseqüència de l’apunyalament a l’abdomen, la víctima va haver de ser intervinguda dos vegades, li va quedar el fetge afectat i mesos després li van haver de trasplantar l’òrgan. A més de la pena de presó, el tribunal el va condemnar al pagament d’una indemnització de 85.366 euros a la víctima. La sentència no és ferma i es pot recórrer davant del Tribunal Suprem.