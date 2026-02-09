Els municipis de la Franja on VOX ha tingut més vots a les eleccions autonòmiques a l'Aragó
Anàlisi detallada dels cinc pobles de la Franja de Ponent on la formació d'extrema dreta va obtenir els percentatges de vot més elevats en les darreres eleccions autonòmiques de 2026.
Els resultats de les eleccions autonòmiques a l'Aragó han dibuixat un panorama electoral divers a la Franja de Ponent, amb VOX aconseguint percentatges de vot significatius en diverses localitats. Els resultats de les eleccions assenyalen els cinc municipis on aquesta formació política ha obtingut el major suport percentual, destacant una presència notable en comarques com el Cinca Mitjà, la Llitera i el Baix Cinca. Aquestes dades proporcionen una visió clara de la distribució del vot en aquest territori.
Alcolea de Cinca, al Cinca Mitjà, encapçala la llista amb gairebé un 30% dels vots, seguit de prop per Castellonroi, a la Llitera. Aquests resultats subratllen la consolidació d'una base electoral per a VOX en zones rurals i de menor densitat de població.
En el cas de Fraga, la formació verda supera el PSOE per tres vots, 1.305 contra 1.302.
El domini de VOX en cinc localitats
La formació d'extrema dreta va aconseguir els seus millors resultats percentuals en cinc municipis concrets de la Franja de Ponent. Aquestes localitats, amb percentatges que superen el 23% del total de vots, mostren una tendència de vot particular en comparació amb la mitjana estatal. L'anàlisi d'aquests resultats és fonamental per comprendre les preferències electorals en aquesta regió.
El municipi amb el percentatge més alt va ser Alcolea de Cinca, al Cinca Mitjà, on VOX va obtenir 154 vots d'un total de 525, representant un 29,3%. En segon lloc, Castellonroi, a la Llitera, va registrar 47 vots per a VOX sobre 162, un 29,0%. La tercera posició va ser per a Torrent de Cinca, al Baix Cinca, amb 114 vots de 408, que es tradueix en un 27,9%. Seguidament, Vensilló, també a la Llitera, va sumar 55 vots de 201, un 27,4%. Finalment, Altorricó, igualment a la Llitera, va obtenir 128 vots de 553, un 23,1% del total. Aquests cinc municipis destaquen per la seva significativa inclinació cap a aquesta opció política.