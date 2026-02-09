Obres per digitalitzar el control de la xarxa d’aigua de Tàrrega
Inversió de més de mig milió per modernitzar el sistema. Finançades amb fons Next Generation per reduir les fuites
L’ajuntament de Tàrrega ha iniciat obres per digitalitzar el control de la xarxa de proveïment d’aigua de boca i modernitzar-la mitjançant l’ús de tecnologies digitals, sensors i sistemes d’informació en temps real. Amb la implementació d’aquest projecte es vol millorar l’eficiència i qualitat del servei, així com reduir les pèrdues i el desaprofitament d’aigua. Els treballs els porta a terme l’empresa concessionària Agbar amb un pressupost de 557.598 euros, la major part finançats amb els fons europeus Next Generation i la resta pel consistori. Les obres han d’estar acabades abans del 10 de juny vinent.
Els treballs inclouen implementar un nou sistema informàtic de gestió de dades i la instal·lació d’aparells de telecontrol dels equips hidràulics per examinar la qualitat de l’aigua i regular la demanda i la pressió en temps real. A més, s’incorporen 100 equips de detecció de fuites a través del control del soroll per reduir les pèrdues en canonades.
El consistori ha detectat una trentena de fuites a la xarxa de distribució, sense comptar escomeses domiciliàries.
Per una altra banda, també s’instal·laran un total de 512 comptadors de telelectura i una unitat d’antena concentradora al Parc Esportiu que permetrà fer lectures en temps real del consum en tot el municipi amb més eficàcia. Amb aquesta millora, es calcula que prop del 30 per cent de clients de la xarxa ja disposaran de sistemes de telelectura.