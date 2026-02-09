Risc d'allaus marcat al Pirineu: precaució extrema
L'ICGC alerta d'un nivell 2-3 sobre 5 a Aran i el Pallars, amb un precedent fatal a Baqueira Beret. Cal extremar la prudència.
Les recents nevades han elevat el risc d'allaus a diverses zones del Pirineu català, situant-lo en un nivell "marcat" a la Val d'Aran i la franja nord del Pallars. Segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), el seu butlletí més recent classifica el perill d'allaus de neu entre dos i tres en una escala de cinc, aconsellant extremar la prudència en qualsevol sortida a la muntanya.
Aquesta qualificació de risc oscil·la entre "moderat" i "marcat" a la conca de la Pallaresa, la de la Ribagorçana i la Vall Fosca. Fonts de l'ICGC han subratllat que el nivell tres sobre cinc és "el típic nivell en el qual hi ha accidents", ja que en aquestes circumstàncies sovint es produeix una relaxació de les mesures de seguretat, portant a situacions de perill.
La necessitat de mantenir la cautela es veu reforçada per un tràgic incident recent a la Val d'Aran. El passat 18 de gener, un esquiador va perdre la vida després de ser atrapat per una allau fora de les pistes de l'estació de Baqueira Beret.