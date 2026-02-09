Tàrrega torna a tenir una colla sardanista gairebé dos dècades després
Formada per una vintena de persones, assaja els dilluns i els dimecres al Casal Cívic. Els seus objectius són millorar l’estil, compartir l’afició per la sardana i, sobretot, gaudir
La passió per la sardana torna a bategar a Tàrrega. Després de gairebé vint anys sense una colla estable, la ciutat ha recuperat un grup sardanista gràcies a l’impuls de Maria Àngels Fabregat, amb el suport de l’Agrupació Amics de la Sardana de Tàrrega i el Centre Cultural de la capital de l’Urgell.
Tot va començar de forma senzilla. Carles Vall, president dels Amics de la Sardana, va explicar que “un grup volia continuar ballant després del curs anual de sardanes que organitza la Generalitat amb la monitora Núria Castells”. “Aleshors ens van demanar (a Jesús Balletbó, un altre membre de l’agrupació, i a mi) poder ensenyar-los sardanes els dilluns al Casal Cívic, perquè hi havia moltes ganes i bon ambient”, va afegir. A partir d’allà, el grup es va començar a consolidar.
Actualment són una vintena de persones que assagen tots els dilluns i els dimecres amb un objectiu clar: millorar l’estil, compartir l’afició per la dansa tradicional catalana i, sobretot, gaudir. “Ja ens hem constituït oficialment com a colla sardanista amb el nom Sardanistes de Tàrrega i la intenció és continuar creixent”, va apuntar Vall. De fet, la colla fa una crida a la gent que estigui interessada a afegir-se a aquesta iniciativa.
El grup ja ha participat en diverses activitats, com la torronada de Nadal del Casal Cívic de Tàrrega, en què es va presentar a la ciutadania, i la tradicional Ballada de l’Oli en el marc de la Fira de l’Oli de les Borges Blanques. El 15 de febrer participaran en un concurs a Ponts, la seua primera actuació oficial, que servirà també com a inauguració simbòlica. “Volem viure l’experiència dels concursos, malgrat que sigui fora de competició, i veure fins on podem arribar”, va comentar Vall.
Per la seua part, Fabregat va destacar l’esperit que uneix el grup: “Els nostres punts forts són les persones i el repertori.” En aquest sentit, va apuntar que “som un grup que ja ens considerem amics i que compartim alguna cosa més que una afició. Fem esport, ens movem al ritme de la música i ens ho passem bé amb l’excusa de les sardanes”. “Busquem sardanes alegres i rítmiques, aquestes que aixequen l’ànim, alhora que també apostem per sardanes modernes, que encomanen el públic”, va explicar.
85 anys d’història
L’Agrupació Amics de la Sardana, fundada el 1941 sota el nom d’Agrupació de Danses Regionals d’Educació i Descans, ha tingut al llarg de la seua història una quarantena de colles. Tanmateix, feia gairebé dos dècades que el municipi no comptava amb un grup estable que participés en concursos. L’actual nom es va instaurar el 1964, quan va entrar a formar part de la Societat Ateneu, tot i que fa anys que no hi està integrada.
“Tornar a comptar amb una colla era una assignatura pendent”
La creació d’aquesta nova colla, composta de moment per persones de 40 anys o més, suposa tancar una etapa i donar de nou més projecció a la sardana a Tàrrega. En aquest sentit, Vall reconeix que “tornar a comptar amb una colla sardanista era una assignatura pendent de l’Agrupació d’Amics de la Sardana i de la ciutat, ara és un embrió que esperem que es vagi consolidant”. Per una altra banda, Vall apunta que “volem gaudir ballant, mantenir viva la tradició i, si a més podem arribar a competir, ja seria la cirereta”.