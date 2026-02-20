Arbeca proposa una caminada i un vermut amb el 'mantell rosa i blanc' dels ametllers en flor
El recorregut de 9 km pel terme clourà a la finca on es podran degustar els productes d’una dotzena d’establiments locals
Amb la floració esclatant en tota l’esplendor, Arbeca anima el proper diumenge a gaudir d’un matí al medi natural i assaborir els productes de la terra, embolcallat pels ametllers florits. D’entrada, a partir de les nou del matí, proposa fer una caminada cultural de 9 quilòmetres pels secans del terme, tot gaudint de l’espectacle que brinden les plantacions d’ametllers tradicionals a l’arribar el bon temps.
Cap a dos quarts de dotze i fins a les dos de la tarda, és hora de fer el vermut entre els ametllers del Pla de les Alzines. Una dotzena de comerços locals oferiran tastos i degustacions, desplegant una oferta que inclou olis, vins, derivats de la carn o productes de rebosteria, entre d’altres. El públic podrà degustar el bo i millor acompanyat de la música ambient del DJ local David.
Fet i fet, es tracta d’una de les primeres floracions a la plana de Lleida i destaca per la bellesa de les varietats tradicionals, arrelades al municipi. Amb aquesta iniciativa, adreçada a tots els públics i especialment el familiar, l’ajuntament “vol reforçar la identitat rural, mostrar el paisatge com a patrimoni viu i crear espais de trobada entre pagesos, productors, veïns i visitants”, afirmen fonts de l’organització. Enguany es fixa com a objectiu “ampliar l’impacte econòmic de l’edició anterior del 2025, que va dinamitzar comerç, restauració i serveis locals”.
L’esdeveniment és promogut per la regidoria de Promoció Econòmica i Desenvolupament de l’Ajuntament d’Arbeca amb el suport del Consell Comarcal de les Garrigues, el Consell Esportiu de les Garrigues, l’Associació de Botiguers, Empreses i Comerços d’Arbeca (BEC) i la participació activa dels comerços i empreses alimentàries locals.