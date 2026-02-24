Deu anys del Festival del Joc, que espera arribar als 14.000 visitants
Proposen dedicar un carrer de la Seu a la creadora del Monopoly, Elizabeth Magie
El Festival del Joc del Pirineu arriba als 10 anys i ho fa amb la perspectiva de continuar creixent en espais i activitats. La programació s’allargarà aquest any més de sis setmanes, el doble que en edicions anteriors. Les primeres activitats estan previstes per al 9 de març i les últimes, el 26 d’abril, encara que els actes centrals estan previstos entre el 27 i el 29 del mes que ve.
Els directors del Festival, Pablo Giménez i Marc Travé, van explicar que l’assistència d’aquest any es preveu “de rècord” i volen superar els 14.000 assistents, tenint en compte que en les dos últimes edicions han crescut en més de 2.000 participants cada any. En l’edició del 2025 van comptabilitzar 12.745 persones.
Amb un esdeveniment plenament consolidat, els organitzadors han proposat a l’ajuntament dedicar un carrer a la creadora del Monopoly, Elizabeth Magie. Ahir van anunciar que impulsaran una recollida de firmes els dies del certamen per aconseguir adhesions a la proposta. Amb l’objectiu de donar visibilitat a Magie, el Festival del Joc ha preparat una mostra, que s’estrenarà el 27 de març, amb l’objectiu de divulgar la seua tasca.
Novetats
Entre les novetats d’aquesta edició destaca la incorporació de l’Hotel El Castell de Ciutat com a espai d’activitat. Acollirà partides d’estratègia al castell antic. Amplien també el radi de les visites escolars i aquest any serà el mateix festival que es desplaçarà fins a Oliana per facilitar la participació dels seus alumnes. Per primera vegada s’organitzaran activitats amb els usuaris de la Llar de Sant Josep. L’Ateneu de l’Alt Urgell s’estrenarà com a espai de joc nocturn. La tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó, va dir que el festival s’ha convertit en “esdeveniment de referència a nivell mundial”, “com una finestra al territori i un espai singular”. Els Premis Catalunya incorporen la categoria de millor joc de rol en català.