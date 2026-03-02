Seròs aviat tindrà un nou parc de Bombers després d'anys de reivindicacions per unes millors instal·lacions
Els primers mòduls pel nou parc de bombers del poble del Segrià han arribat avui
El nou Parc de Bombers de Seròs (Segrià) serà aviat una realitat, després que aquest dilluns hagin arribat al terreny on s'ubicarà els primers dos mòduls dels quinze que el formaran l'edifici. Durant els pròxims dies arribaran la resta de mòduls i el muntatge d'aquests quedarà acabat a finals de setmana. A partir d'aquí, quedarà enllestir els espais interiors i la previsió és que les obres finalitzin a principis d'estiu. El nou parc, que compta amb un pressupost al voltant dels 1,9 milions d'euros, ocuparà més de 800 m² i donarà cabuda a 31 operatius de Bombers. Feia 18 anys que els bombers reivindicaven unes noves instal·lacions, ja que les anteriors, que van abandonar definitivament el 2021, presentaven greus deficiències estructurals.
Els primers mòduls prefabricats han arribat al municipi davant la mirada atenta dels bombers del municipi i d'alguns veïns que fa anys que reivindiquen les noves instal·lacions. De fet, el novembre del 2021, els Bombers voluntaris de Seròs van abandonar el parc que havien ocupat durant 26 anys per causa de les greus deficiències estructurals que s'hi van detectar. Van passar uns mesos a l'alberg municipal i, des del juny del 2022, estan ubicats de manera provisional en un magatzem del consistori.
El cap de la Regió d'Emergències de Lleida, l'inspector Joan Josep Bellostas, ha dit que el nou parc "tindrà tots els elements necessaris perquè [els bombers] puguin desenvolupar la seva feina", i ha posat en valor "l'acció imprescindible per al territori" que aporten els bombers voluntaris del parc.
Per la seva banda, la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, ha destacat que l'actuació permetrà tenir un parc "digne i a l'altura de la bona feina que fan els bombers". L'alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, ha afegit que l'arribada dels primers mòduls del nou parc suposa "el final d'una llarga reivindicació" i ha destacat la importància que l'equipament té per donar servei al municipi i a tot el baix Segre.
Més de 800 m² i 1,9 MEUR d'inversió
Les noves instal·lacions, amb una superfície útil de 832 metres quadrats, donaran cabuda a 31 operatius de Bombers. Inclou una zona de dependències formada pel vestíbul d'entrada, sala de control vestidors, espais per documentació operativa, cuina, gimnàs i serveis higiènics, entre d'altres.
També hi haurà una zona de vehicles conformada per una zona de cotxeres, una zona de manteniment mecànic, zona de magatzem i zona d'instal·lacions.
El pressupost del nou espai és d'aproximadament 1,9 milions d'euros. La intenció del Govern és que aquest parc de Seròs serveixi de model per als nous parcs de bombers voluntaris de Catalunya. La redacció del projecte i la construcció de l'edifici van ser adjudicats a Constructora d'Aro.
A la Regió d'Emergències de Lleida hi ha 31 parcs de bombers, dels quals 22 són de voluntaris i 9 de funcionaris.