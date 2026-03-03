Estudi per determinar si el futur tramvia d'Andorra és compatible amb el model urbà
L’informe haurà d’aclarir si el recorregut previst pel Govern és plenament apte
El Comú d’Andorra la Vella ha sol·licitat un estudi complementari per determinar si el traçat proposat del futur tramvia és compatible amb el desenvolupament de la parròquia. Concretament, l’informe haurà d’aclarir si el recorregut previst pel Govern és plenament apte i coherent amb el model urbanístic de la capital.
En el marc de la revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) d’Andorra la Vella, que està en marxa, el Comú té present la necessitat de reservar els espais que puguin resultar estratègics per garantir que el desenvolupament urbanístic futur de la parròquia sigui compatible amb aquesta infraestructura i evitar hipotecar així decisions a llarg termini. El projecte de transport segregat a través de tramvia lleuger unirà les parròquies de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. La definició final dels traçats permetrà plasmar sobre pla la reserva d’espais en el pla sectorial d’infraestructures del transport públic segregat.
Consensuar el traçat com més aviat millor és important per a l’executiu perquè faria possible impulsar el pla sectorial abans del final de la legislatura. El mateix document inclourà el traçat de carrils bici que uniran les tres parròquies.