Un home ferit greu pel bolcament del camió que conduïa a la carretera de Castelldans al Cogul
L'home ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida
El conductor d'un camió ha resultat ferit greu en un accident en què ha bolcat el vehicle, segons han informat els Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Els Bombers han rebut l'avís a les 8.16 hores. El SEM, que ha activat dues ambulàncies, ha atès i traslladat el ferit a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El camió anava carregat de pinyola.