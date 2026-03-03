Instal·len enguany lectors de matrícules per millorar la seguretat
L’ajuntament d’Organyà ha anunciat que instal·larà lectors de matrícules per millorar la seguretat al municipi. De moment, ha aprovat un conveni de col·laboració en matèria de videovigilància, que portarà a terme la policia catalana, entre el consistori i el departament d’Interior.
La intervenció compta amb l’ajut econòmic de la Generalitat. Suposarà una inversió de 30.000 euros (amb impostos), segons va indicar l’ajuntament. L’administració local serà l’encarregada dels treballs per instal·lar l’operatiu i el seu manteniment. La ubicació ja està determinada. Una estarà instal·lada en un dels fanals del polígon industrial dels Vilansats, ara en fase d’urbanització, i la segona, a l’altra entrada de la població, s’instal·larà a la infraestructura que té Carreteres sobre la via. La instal·lació sortirà a concurs públic durant les properes setmanes perquè puguin entrar en funcionament abans d’acabar l’any.
Val a dir que Oliana és un altre dels ajuntaments que també ultima els tràmits per instal·lar aquests mecanismes de seguretat a l’entrada i la sortida del municipi. L’alcalde de la localitat defensa la necessitat de disposar-ne després de les últimes onades de robatoris.