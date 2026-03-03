INFRAESTRUCTURES
La carretera de la Bonaigua, reoberta al trànsit a Ruda: hi ha prop de 4 metres de neu al costat de la via
Aquest dilluns es va completarla retirada de les roques que dijous passat van bloquejar la via al col·lapsar un mur de contenció
La carretera de la Bonaigua (C-28) va quedar reoberta ahir al trànsit després de completar-se la retirada de les roques que dijous passat van bloquejar la via a l’altura de Ruda al col·lapsar un mur de contenció. Els treballs van permetre l’obertura d’un carril que permetrà el pas alternatiu dels vehicles mitjançant semàfors.
Per la seua part, la conselleria de Territori va informar que encara s’està valorant quines actuacions s’han de portar a terme per reparar definitivament el mur, de 60 metres de llarg i 8 metres d’alt, després que en un primer moment es valorés l’opció de construir una escullera completament nova. El tall de la carretera va afectar els veïns del Pallars Sobirà que s’havien de desplaçar fins a la Val d’Aran per arribar al seu lloc de treball, obligant-los a desviar-se per Perves i el Pont de Suert, un trajecte de més de dos hores.
D’altra banda, a la mateixa carretera es pot contemplar l’acumulació de neu que han provocat les repetides nevades d’aquest hivern i l’acció de les màquines llevaneu, que en alguns punts passen dels tres metres d’altura.