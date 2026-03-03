AIGÜES
Lleida inicia la campanya de regs a mig gas per les pluges dels darrers tres mesos
Ahir la va obrir el Segrià Sud i el 9 ho farà l’Aragó i Catalunya, després de retirar fang de les conduccions. Altres sistemes resten pendents de les noves precipitacions per determinar la data
Les comunitats de regants són a les portes d’una nova campanya de reg, que arranca a mig gas, ja que les contínues pluges que s’han registrat en els últims tres mesos han deixat els camps prou proveïts. El Segrià Sud la va obrir ahir, ja que, segons el seu president, Joan Sabaté, les finques d’ametllers estan florides i s’han començat a obrir hidrants en què tiren abonament o ensulfaten. Per la seua part, l’Aragó i Catalunya va decidir en l’assemblea del 27 de febrer passat retardar l’inici de la campanya de l’1 d’aquest mes al 9, ja que les precipitacions d’aquest hivern han omplert de fang la solera del canal principal i de les séquies secundàries i aquests dies s’està extraient amb excavadores. Segons el president, Jose Luis Pérez, aquesta campanya també s’utilitzarà a ple rendiment la canonada de la Mola paral·lela al principal per regar per gravetat 4.000 hectàrees d’Altorricó i Tamarit, a la Llitera. Pérez va indicar que iniciar la campanya també permetrà omplir basses de reg per tenir prou aigua si cal adoptar mesures antigelades. El reg es farà a demanda, va assenyalar.
La majoria dels regs mantenen la data d’estrena oficial de la campanya el 19 de març. A l’Algerri-Balaguer també es preveu que hi hagi poca demanda després de les pluges de l’hivern. Els camps negats han frenat la plantació de productes per a conserva com els pèsols, per la qual cosa gairebé tots els pagesos planten cereal i panís. Pel que fa a Pinyana, també hi ha molt poca demanda. A la Ribagorçaza els pantans estan al màxim i desembassen 20 m3/s. Pel que fa al Segarra-Garrigues, acostuma a obrir la temporada de reg entre el 15 i el 19 de març i cada partícip gasta l’aigua que necessita en cada moment. Quant al Canal d’Urgell, l’inici de la campanya es decidirà en l’assemblea de diumenge vinent dia 8, ja que les finques no necessiten aigua ara per ara. Els embassaments d’Oliana i Rialb, al Segre, són al 66% i al 90% respectivament amb 55,8 hm3 i 363 hm3 amb prou marge per assumir el desglaç.
Llosa del Cavall
A les conques internes, el pantà de la Llosa del Cavall (Navés), al Cardener, que proveeix diversos pobles del Solsonès, és al 100,6% de capacitat. Segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’embassament continua buidant aigua per la part superior de la presa. El cabal de sortida es manté estable en les últimes setmanes i és d’uns 3 m3 per segon, que és l’equivalent al cabal que entra al pantà.
En un altre ordre de coses, prossegueixen a bon ritme les obres de regadiu de la Conca de Tremp que van començar a finals de l’any passat per regar 4.600 hectàrees de Castell de Mur, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana, Talarn i Tremp. L’obra estava parada des del 2015.