INTERIOR
Primers mòduls del nou parc de Bombers de Seròs
El nou parc de Bombers Voluntaris de Seròs entrarà en funcionament al juny, en plena campanya forestal. Ahir van arribar a Seròs dos dels 15 mòduls del nou equipament que conformaran l’edifici. En els propers dies arribaran la resta de mòduls i el muntatge quedarà enllestit a finals de setmana.
Feia 18 anys que els bombers de la localitat reivindicaven un nou parc, ja que l’anterior, que van abandonar definitivament el 2021, tenia greus deficiències estructurals i estava apuntalat. Des d’aleshores tenen la seu en un magatzem municipal.
Les noves instal·lacions, amb una superfície de 832 metres quadrats, donaran cabuda a un total de 31 efectius i comptaran amb sala de control, vestidors, espais per a documentació operativa, cuina, gimnàs i serveis higiènics, entre altres. També hi haurà una zona de vehicles formada per cotxeres, manteniment mecànic i magatzem. El pressupost és d’1,9 milions d’euros i la intenció és que aquest parc serveixi de model per als nous parcs de bombers voluntaris.