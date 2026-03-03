El Saló de l’Automòbil de la Fira de Sant Josep de Mollerussa incrementarà un 25% la superfície expositiva
En els darrers 10 anys Fira de Mollerussa ha venut 4.517 cotxes en diferents certàmens per valor de més de 100 milions d'euros
La 45a edició del Saló de l’Automòbil de la Fira de Sant Josep incrementarà en prop d’un 25% la seva superfície expositiva. Es passarà dels 7.190 metres quadrats a 9.050. Les expectatives del sector automobilístic són bones i, segons el president de l’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció de Lleida, Mario Pinilla, enguany s’esperen xifres “prepandèmiques” de venda de vehicles. L’alcalde i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, ha destacat que en els darrers 10 anys s’han venut 4.517 cotxes nous i d’ocasió a les fires que s’organitzen a la capital del Pla d’Urgell, per un valor de més de 100 milions d'euros. A dos setmanes i escaig de la fira, s’estan ultimant els treballs d’adequació del recinte de les piscines i el parc municipal.
El Saló de l’Automòbil de la Fira de Sant Josep és un dels més ben posicionats del país pel que fa a l’oferta de vehicles nous. L’any passat es van arribar a vendre 252 vehicles amb un volum de negoci de 8,9 milions d'euros. Això fa que les marques vulguin apostar per ser presents al certamen firal i enguany creixi d’una forma considerable la superfície expositiva. Això passa tot i que l’any passat hi va haver seriosos problemes al recinte a causa de les intenses pluges que van caure per Sant Josep. L’organització va arribar a plantejar-se la possibilitat de canviar la ubicació per a l’edició d’enguany, però finalment s’ha confirmat que es farà al recinte de les piscines i el parc municipal perquè “el marc és incomparable”, segons Solsona.
Operaris municipals i una empresa de jardineria han començat aquest dimarts a adequar el recinte perquè estigui en plenes condicions del 19 al 22 de març, que és quan se celebra la 153a edició de la Fira de Sant Josep. La previsió és que el ministre d’Indústria, Jordi Hereu, sigui l’encarregat d’inaugurar el Saló de l’Automòbil el dia 20.
Mario Pinilla ha remarcat que el de Mollerussa és el “saló dinamitzador” de l’automoció a Lleida. La demarcació va tancar l’any passat amb vendes de 34.000 vehicles, dels quals 7.300 es van vendre a Lleida capital. Són xifres que representen un creixement d’un 12,4% i les perspectives per enguany podrien arribar a un augment d’un 6%.
Segons Pinilla, salons com el de Mollerussa són “elements imprescindibles” per tirar endavant. El sector ha d’incidir en la descarbonització i la seguretat viària, però, per contra, critica que se’ls han tombat els ajudes a l’electrificació amb el descompte del 15% de l’IRPF. Segons Pinilla, “això no ajuda i demostra que el sector empresarial i el món polític “viuen marxes diferents”.