SEGURETAT
Teatre per prevenir estafes i robatoris a persones grans
Quatre sessions amb 1.200 espectadors a l’Escorxador
El Teatre Municipal de l’Escorxador va acollir ahir la primera sessió del cicle Ull viu a escena, una iniciativa que arriba a la sisena edició i està organitzada per la Paeria de Lleida, el grup sènior de l’Aula Municipal de Teatre i els Mossos d’Esquadra per difondre consells i recomanacions de seguretat entre les persones grans. Aquest any s’han ampliat les jornades, a un total de quatre, a les quals s’espera que assisteixin unes 1.200 persones. El sergent Faust Rovira, de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de la comissaria de Lleida dels Mossos, va explicar que enguany també s’han actualitzat les càpsules informatives de l’obra, sobretot relacionades amb ciberestafes. “És el que hem detectat a comissaria que està creixent”, va assenyalar. Sobre això, va assegurar que “l’últim pas perquè es produeixi una estafa som nosaltres mateixos” i va recordar que els delinqüents “s’aprofiten de les debilitats, com anar amb pressa o clicar un enllaç sense pensar, cosa que hem d’evitar.” A més de consells per evitar estafes, l’obra de teatre també inclou altres de relacionats amb furts i robatoris com els coneguts com el “de la taca” i el “de la sembra”. Entre els assistents ahir a la jornada, la Dolors, l’Emília i la Mercè van explicar que era la primera vegada que veien l’obra i van dir que “ja anem amb compte i si veiem que és un número desconegut, el bloquegem”.