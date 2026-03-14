FAUNA
Confirmats cinc atacs de llops a bestiar en quatre anys
L'any passat es van registrar dos episodis, els dos al Pallars
Exemplars de llop han desencadenat cinc atacs contra ramats de bestiar al camp i explotacions ramaderes a Lleida en els últims quatre anys, segons indiquen les dades oficials recollides per la conselleria de Territori de la Generalitat.
L’any passat hi va haver dos episodis d’aquest tipus a la demarcació de Ponent, els dos localitzats al Pallars. Un va tenir lloc a Castell de Mur i un altre a Baix Pallars, amb saldos de, respectivament, quatre i tres ovelles mortes. Hi va haver deu atacs més a la comarca d’Osona i uns altres dos a l’Alt Empordà, cinc en cada una amb un balanç total de vuit cabres i vint-i-nou ovelles mortes.
En els anys anteriors es va registrar un assalt de llops a Conca de Dalt el 2023, amb vuit ovelles mortes i quatre ferides i una cabra morta; i dos atacs més el 2021 a Fígols i Alinyà i a Torre de Capdella amb, respectivament, dos cabres mortes i una ovella ferida.
El nombre de caps de bestiar morts o lesionats a conseqüència d’atacs de llop a la demarcació de Lleida dona un saldo mitjà de 4,6 víctimes (3,6 mortals i una ferida), superiors, en qualsevol cas, als que es deriven tant dels gossos domèstics com dels silvestres, que se situen, respectivament, en 3,14 i en 2,5 animals afectats. En aquests dos últims casos, les dades oficials no discriminen entre caps de bestiar morts i supervivents.
L’abundància d’animals que normalment formen part de la dieta dels grans carnívors, com conills i ungulats (senglars, cérvols, cabirols i daines) és una de les causes bàsiques del baix nombre d’atacs a bestiar a Lleida.