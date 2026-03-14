El departament de Territori anuncia un fons de cinc milions d'euros per rehabilitar habitatges en pobles

Amb l'objectiu de contribuir a la repoblació

El vicepresident Agustí Jiménez, en un acte del projecte ‘Al poble hi ha de tot’. - DIPUTACIÓ DE LLEIDA

El vicepresident Agustí Jiménez, en un acte del projecte ‘Al poble hi ha de tot’. - DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Helena Culleré

El departament de Territori va anunciar ahir per a aquest any la convocatòria d’un fons de 5 milions d’euros per fomentar la rehabilitació d’habitatges buits als municipis rurals i contribuir a la repoblació. El programa, que forma part del Pla 50.000, va dirigit als 590 municipis rurals de Catalunya. Als ajuts podran acollir-se particulars, cooperatives sense ànim de lucre i administracions locals i entitats públiques. 

L’objectiu, va remarcar ahir la consellera Sílvia Paneque en declaracions a ACN, és “mobilitzar” aquest parc d’habitatges buits perquè estiguin disponibles “per a les famílies de municipis rurals”. El Govern preveu noves convocatòries en els propers tres anys i arribar als 20 milions.

La convocatòria inclou tres programes: un per a propietaris que rehabilitin vivendes buides per a residència habitual o per a familiars fins segon grau; un altre per a habitatges cooperatius o habitatges buits privats destinats a lloguer assequible i un més per a administracions o entitats públiques que rehabilitin cases cedides. La Diputació inverteix 3,5 milions més per a rehabilitació.

