Els veïns de Soses votaran si volen una pista esportiva del 20 al 26 d’abril
Soses votarà del 20 al 26 d’abril si vol o no que es construeixi la pista poliesportiva coberta que proposa l’equip de govern, d’ERC, en minoria amb quatre dels nou regidors. La consulta està oberta a tots els empadronats majors de 16 anys i podran fer-ho mitjançant una aplicació informàtica que es publicarà aviat o de forma presencial al consistori. “La pregunta serà senzilla perquè no doni lloc a equívocs”, va explicar l’alcaldessa de la localitat, la republicana Sandra Marco. Es preguntarà si es vol el pavelló esportiu o no. Val a recordar que els dos edils del PSC, que fins l’octubre de l’any passat governaven en coalició amb Esquerra, van deixar el govern municipal per desavinences sobre l’esmentat projecte al considerar que s’havia disparat el pressupost. La proposta dels partits a l’oposició (PSC i Junts), amb majoria, és que es reformi la pista de ball ja existent. Per la seua part, la primera edil del municipi va convocar ahir una assemblea informativa.