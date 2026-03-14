ANIMALS
Una família demana col·laboració per trobar la Panxita, la seua gossa perduda a Belianes
Una família demana col·laboració ciutadana per localitzar la seua gossa perduda a Belianes. Segons informen a través de les xarxes socials, la Panxita es va perdre al terme de Belianes i s’ha desorientat.
Porta un arnès de color roig, és de mida mitjana/petita, de color blanc, excepte les orelles i part del morro, que són de marró clar, i porta microxip. “La seua família la troba molta faltar”, resa l’anunci, en el qual sol·liciten que si algú la veu truqui al telèfon 654875810.