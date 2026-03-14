Gossos domèstics ataquen el bestiar set vegades més que els silvestres
Interior comptabilitza en tres anys 28 assalts de gossos amb el propietari identificat per només quatre de salvatges. Els amos s’exposen a multes de fins a 10.000 €
Sembla una paradoxa però es tracta d’una dada oficial: a l’única demarcació catalana en la qual hi ha documentada la presència dels tres grans carnívors (linx, llop i os) que presideixen la cadena tròfica dels mamífers, l’animal que més ataca el bestiar és el gos domèstic. I ho fa amb una freqüència netament superior, concretament de set a un, a la que presenten els gossos assilvestrats, també coneguts com salvatges o feréstecs.
Segons indica la consellera d’Interior, Núria Parlon, en una resposta parlamentària a la diputada del PP Montserrat Berenguer, el Cos d’Agents Rurals té constància en els tres últims anys, entre l’1 de gener del 2023 i el 31 d’octubre del 2025, d’un total de 28 atacs a bestiar per part de gossos domèstics, mentre que en aquell mateix període van ser només quatre els atacs comesos per “gossos salvatges sense propietari identificat”.
La sèrie referent als primers és de set atacs el 2023 i sis l’any següent, abans de registrar un augment exponencial de quinze en els deu primers mesos de l’any passat. Els quatre atacs de gossos feréstecs es van concentrar en el 2024.
La proliferació d’aquesta mena de comportaments d’animals, que en alguns casos cometen els atacs en presència dels seus amos quan es troben amb ramats durant excursions per la muntanya encara que en la majoria dels casos es tracta de corregudes nocturnes o de diversos dies sense el coneixement directe dels amos, ha portat els Agents Rurals a engegar un dispositiu preventiu a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran. Es tracta del fitxatge de gossos domèstics, tant de companyia com de feina i de caça, dels quals fan fotografies i agafen mostres d’ADN per facilitar la identificació dels autors dels atacs. El problema és que sovint els assalts els cometien gossos sense fitxar de turistes o gent de pas.
Els amos dels gossos que assetgen el bestiar a la muntanya afronten multes de 500 a 10.000 euros si l’episodi té lloc en parcs naturals o espais protegits, una cosa més que freqüent al Pirineu de Lleida, on a l’estiu coincideixen la transhumància dels caps de bestiar i l’afluència de visitants ociosos.
Confirmats cinc atacs de llops a bestiar en quatre anys
Exemplars de llop han desencadenat cinc atacs contra ramats de bestiar al camp i explotacions ramaderes a Lleida en els últims quatre anys, segons indiquen les dades oficials recollides per la conselleria de Territori de la Generalitat. L’any passat hi va haver dos episodis d’aquest tipus a la demarcació de Ponent, els dos localitzats al Pallars. Un va tenir lloc a Castell de Mur i un altre a Baix Pallars, amb saldos de, respectivament, quatre i tres ovelles mortes. Hi va haver deu atacs més a la comarca d’Osona i uns altres dos a l’Alt Empordà, cinc en cada una amb un balanç total de vuit cabres i vint-i-nou ovelles mortes. En els anys anteriors es va registrar un assalt de llops a Conca de Dalt el 2023, amb vuit ovelles mortes i quatre ferides i una cabra morta; i dos atacs més el 2021 a Fígols i Alinyà i a Torre de Capdella amb, respectivament, dos cabres mortes i una ovella ferida. El nombre de caps de bestiar morts o lesionats a conseqüència d’atacs de llop a la demarcació de Lleida dona un saldo mitjà de 4,6 víctimes (3,6 mortals i una ferida), superiors, en qualsevol cas, als que es deriven tant dels gossos domèstics com dels silvestres, que se situen, respectivament, en 3,14 i en 2,5 animals afectats. En aquests dos últims casos, les dades oficials no discriminen entre caps de bestiar morts i supervivents. L’abundància d’animals que normalment formen part de la dieta dels grans carnívors, com conills i ungulats (senglars, cérvols, cabirols i daines) és una de les causes bàsiques del baix nombre d’atacs a bestiar a Lleida.
Més nombre de víctimes en els embats d’animals ‘de casa’
Els atacs dels gossos amb amo identificat provoquen a la demarcació de Lleida més afeccions en el bestiar que els que desencadenen els assilvestrats o feréstecs, segons les dades facilitades per la consellera d’Interior, Núria Parlon, en la seua resposta a la diputada del PP Montserrat Berenguer. Concretament, els 28 assalts protagonitzats per gossos de casa entre l’1 de gener del 2024 i el 31 d’octubre del 2026 van causar lesions o la mort a un total de 88 caps de bestiar, amb una mitjana de 3,14 per episodi, mentre que els 4 atacs de gossos salvatges van provocar danys a deu, amb una mitjana de 2,5. Les ràtios per anys dels primers són de 5,8 el 2023, 2 el 2024 i 2,3 el 2025. L’espectre de les víctimes és ampli en els dos casos: els dos grups coincideixen a atacar cabres i ovelles. Els gossos domèstics afegeixen bous, eugues, gallines, oques i porcs i els salvatges, els vedells.