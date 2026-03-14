TRIBUNALS
Incapacitat per a un autònom a qui obligaven a contractar-ne d’altres
L’INSS al·legava que podia comptar amb terceres persones per continuar amb l’activitat per a la qual està impedit. El jutge ho descarta i li concedeix la pensió absoluta
El Jutjat Social de Lleida ha concedit la incapacitat permanent absoluta a un autònom impedit per una malaltia al qual la Seguretat Social volia d’“obligar” a contractar altres persones per continuar amb la seua activitat. El demandant, representat per l’advocat César Alejandro Roig Cubino, del despatx Roig i Roig Economistes i Advocats, era un treballador autònom amb activitat física en tres sectors diferents (construcció, agricultura i destil·lació de begudes).
Va interposar una demanda contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), després que l’administració li reconegués una incapacitat permanent total per a la seua professió habitual, denegant el reconeixement d’una incapacitat permanent absoluta.
El treballador havia patit l’extirpació d’un ronyó a causa d’un tumor i posteriorment havia desenvolupat una insuficiència renal crònica molt avançada, obligant-lo a iniciar tractament amb hemodiàlisi. Segons els informes mèdics i la prova pericial, aquesta patologia és irreversible, progressiva i amb un alt risc de descompensació, especialment davant de situacions habituals com la deshidratació o l’esforç físic. Malgrat aquest quadre clínic, l’INSS argumentava que, al tractar-se d’un treballador autònom, podia continuar amb la seua activitat empresarial contractant altres persones perquè duguessin a terme les tasques materials del negoci.
En la sentència, el tribunal descarta la pretensió de l’administració i estima la demanda del treballador. Considera que ha quedat acreditat que el demandant presenta seqüeles i està “impedit per a l’acompliment de qualsevol activitat laboral”. En aquest sentit, afegeix que “reflecteix un quadre clínic incompatible amb qualsevol tipus de tasca, sense que sigui exigible al demandant la contractació de personal, a l’implicar una substitució total en la seua activitat”. Per aquesta raó, el jutge reconeix la situació d’incapacitat permanent absoluta amb el corresponent dret a percebre una pensió prevista en aquests casos. “Marca un límit clar en l’argument que sovint utilitza l’administració amb els treballadors autònoms”, destaca l’advocat.