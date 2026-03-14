Lleida estrenarà a l’estiu el primer transport sanitari amb dron de l’Estat
Connectarà l’Arnau i l’hospital del Pallars per intercanviar material i mostres
Lleida estrenarà a l’estiu el primer corredor de transport sanitari amb drons de l’Estat, un servei pioner que portarà materials, fàrmacs i mostres entre els hospitals de Lleida i Tremp més ràpidament i gairebé sense emissions. El servei s’ampliarà a Sort i Vielha per connectar millor les comarques de muntanya amb els serveis sanitaris.
A partir de l’estiu que ve, les mostres biològiques, els fàrmacs i els materials que s’intercanvien entre l’Arnau de Vilanova i l’hospital comarcal del Pallars de Tremp arribaran volant. Literalment. Serà gràcies a la posada en marxa del primer corredor de transport sanitari amb drons de l’Estat, un servei impulsat per les conselleries de Presidència i de Salut de la Generalitat que escurçarà els 100 quilòmetres que separen els dos centres hospitalaris en un trajecte de 40-45 minuts, mitja hora més ràpid que quan el transport és per carretera. Aquest sistema també esquiva la degradació de les mostres en un 50%, ja que “s’evita el sotragueig de les carreteres” i es redueix la destrucció dels glòbuls rojos, va afirmar ahir a Tremp la consellera de Salut, Olga Pané. Els drons, a més “redueixen les emissions en un 98 per cent”, va afegir.
Tanmateix, la intenció de la conselleria és “integrar-ho tot perquè hi hagi connectivitat entre drons i el transport per carretera” perquè la logística sanitària sigui “efectiva i puntual” i “en dos direccions”: dels consultoris locals o els centres d’atenció primària cap als hospitals i a la inversa.
Per la seua part, el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital del Govern, Albert Tort, va explicar que el de Lleida-Tremp és “un dels primers corredors d’aquest tipus en entorns rurals”, i “quan s’hi afegeixin Sort i Vielha constituirem una xarxa d’anada i tornada que podrà operar amb diferents plans de vol i també a demanda en casos d’urgència”. Els seus vols, a més, es mantindran fins i tot amb mal temps.
Tort va considerar que la posada en marxa d’aquests drons suposen “una revolució” i va afegir que “en fases posteriors podrem saber més ràpidament quina urgència prioritzar” i com transportar-la gràcies a la intel·ligència artificial.
“Els drons arribaran abans que el personal sanitari i salvaran vides”
La directora dels hospitals de l’Alt Pirineu, Palmira Borràs, es va mostrar molt satisfeta amb la posada en marxa del corredor sanitari aeri entre Tremp i Lleida, i va afirmar que “és un avenç molt significatiu” a nivell logístic, ja que el transport sanitari també es pot veure afectat per les inclemències meteorològiques.Per una altra banda, Borràs va subratllar la importància d’aquest servei “en actuacions d’urgència i emergència, ja que quan es treballi en zones de molt difícil accés, els drons permetran que, abans que arribi el personal sanitari, hi hagi un primer nivell de suport que podrà salvar vides”.Borràs va explicar també que els drons donaran suport en l’àmbit assistencial. “En un entorn com el Pirineu, amb gran dispersió territorial i població molt envellida, aquesta tecnologia pot ajudar persones amb dependència” per rebre més ràpidament “dispositius de telemedicina per atendre’ls en situacions de crisi o inestabilitat”.Segons la consellera de Salut, Olga Pané, aquest és un dels grans objectius del programa, ja que “millora molt la connectivitat amb l’àmbit rural, on tenim centres i consultoris molt petits amb dificultats de transport”. Els drons, segons Pané, “resolen aquest problema” i permeten aconseguir “que el servei sigui més equitatiu, una cosa que sempre és important”, va opinar la titular de Salut.