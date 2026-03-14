La Ràpita es queda sense visita mèdica setmanal
Reclamen recuperar el servei, que evitava viatges al CAP de Balaguer. Salut ho atribueix a la falta estructural de metges
Els veïns del poble de la Ràpita, a Vallfogona de Balaguer, han mostrat el seu malestar després d’haver-se quedat sense la visita mèdica setmanal al consultori local des del novembre, un servei que permetia atendre consultes bàsiques sense necessitat de desplaçar-se al Centre d’Atenció Primària (CAP) de Balaguer. Asseguren que la presència del metge un dia a la setmana era important per a les persones grans o amb dificultats de mobilitat. Després de diverses peticions a l’equip d’Atenció Primària de Balaguer, els van comunicar que la suspensió respon a la “falta generalitzada” de professionals mèdics, un problema que afecta el conjunt del sistema sanitari rural. Tot i així, els veïns van apuntar que la mesura genera inquietud. “Entenem que es tracti d’una situació complicada, però creiem que és important garantir l’atenció sanitària als pobles petits.”
Per a molts veïns, el consultori representava un servei essencial de proximitat. Malgrat que la distància fins a Balaguer és de tres quilòmetres, recorden que l’accés als serveis sanitaris no es pot mesurar únicament per la distància. “Per a alguns, desplaçar-se pot semblar poc, però no sempre és fàcil o possible”, va explicar Gerard Costa, veí de la Ràpita. Lamenten que, davant la falta de professionals, sovint els primers serveis que desapareixen són els dels pobles petits. Consideren necessari garantir l’atenció sanitària al món rural i estudiar fórmules que permetin mantenir visites mèdiques periòdiques als consultoris locals o reforçar altres formes d’atenció de proximitat.
Van explicar que des del CAP de Balaguer se’ls va traslladar que la supressió de les visites no es considerava “definitiva”, encara que sí indefinida en el temps mentre persisteixi l’actual dèficit de metges de família. L’alcalde de Vallfogona, Xavier Castellana, va confirmar que s’ha sol·licitat tant al departament com al CAP un reforç de la plantilla mèdica. “La problemàtica no es redueix només a Vallfogona i la Ràpita, passa a la majoria de pobles petits de Lleida”, va assenyalar.
Per la seua part, fonts de Salut van apuntar que aquesta decisió respon a una situació estructural de falta de professionals i que es prioritza l’àrea bàsica de Balaguer, a pocs quilòmetres de la Ràpita i que garanteix l’atenció.