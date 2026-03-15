El col·legi Valldeflors celebra l’English Day
Un auxiliar de conversa de Florida ensenya la cultura dels EUA. L’escola Raiers de la Pobla també hi participa
Els alumnes del col·legi Valldeflors de Tremp van viure divendres passat una jornada especial amb la celebració de l’English Day, un dia que el centre va dedicar íntegrament que els alumnes se submergissin en la llengua anglesa i la cultura angloparlant incloent tota una sèrie d’activitats relacionades amb el país de referència, que en aquesta ocasió va ser els EUA. La jornada, a més, va comptar amb la presència d’un auxiliar de conversa arribat el mes d’octubre passat al Pallars, Tyler Borges, un jove de Florida d’origen porto-riqueny que va fer de mestre de cerimònies abillat amb un barret de cowboy.
Durant la jornada els alumnes del centre van poder explorar els diferents aspectes de la vida nord-americana, les seues tradicions, la gastronomia i la música.
A més, cada classe va elegir un estat i va decorar la seua aula amb motius típics de la regió triada, a més de pintar la seua bandera estatal.
Per la seua part, Borges va fer un tour per les principals institucions del seu país a l’aula d’anglès, que per un dia es va convertir en Washington DC. Els escolars van aprendre com s’organitza el país ara governat per Donald Trump, i també van poder conèixer com va ser el seu procés d’independència i els documents històrics que la van forjar com una nació sobirana.
A més, alumnes i professors van portar a terme un multitudinari ball country al pati, van degustar menú especial al menjador amb una hamburguesa amb formatge amb patates fregides i van tancar la jornada visionant pel·lícules de Hollywood en versió original amb crispetes.
Tyler Borges també està exercint com a auxiliar de conversa al col·legi Raiers de la Pobla de Segur, que juntament amb la de Valldeflors de Tremp ha participat en un programa fruit de la col·laboració entre la conselleria d’Educació del Govern, el ministeri d’Educació i la Unió Europea.