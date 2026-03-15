Neteja de la Ribagorçana per prevenir avingudes
El Pont de Suert ha portat a terme la millora del tram urbà del riu Noguera Ribagorçana. En concret, els treballs s’han centrat en la neteja dels marges al seu pas per la localitat, una actuació necessària per millorar l’estat ambiental del riu i afavorir el correcte drenatge de l’aigua. Els treballs s’han centrat a retirar brossa i vegetació de la zona, així com elements acumulats que dificultaven el flux natural del riu. L’alcaldessa del Pont, Iolanda Ferran, va apuntar que l’actuació ha tingut un cost de 9.000 euros i han comptat amb una ajuda de l’Agència Catalana de l’Agua de 7.900 euros.
També va afegir que aquestes actuacions contribueixen a mantenir els espais fluvials en un bon estat, prevenir possibles incidències en episodis de pluja intensa i preservar l’entorn.