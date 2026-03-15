Renoven les voreres per evitar caigudes
El consistori de Llavorsí substituirà la pissarra actual per pedra i granit. Està prevista una inversió de 176.000 euros
Llavorsí vol millorar la mobilitat i la seguretat dels vianants durant l’hivern amb la renovació de les voreres de la carretera principal que creua el municipi, un tram especialment problemàtic quan el fred i la neu converteixen la pissarra actual en una superfície molt relliscosa. El consistori ha donat llum verda al projecte per reposar les voreres en el tram que va des de la pastisseria fins a l’oficina de CaixaBank, en els dos costats de la via i intervenir en l’entorn del parc infantil.
L’alcalde, Josep Vidal, va explicar que l’actuació respon a un problema recurrent cada hivern, quan les baixes temperatures i les nevades provoquen que les voreres es gelin amb facilitat i augmentin les relliscades dels veïns, especialment de les persones grans i visitants que recorren a peu el centre de la localitat.
També va apuntar que, al gelar-se la pissarra, el consistori es veu obligat pràcticament cada dia a escampar sal per reduir el risc d’accidents.
Amb el projecte aprovat, el consistori preveu substituir el paviment actual per nous materials més segurs amb pedra natural i granit, dos superfícies que ofereixen més adherència i que, segons l’alcalde, “permetran millorar la seguretat dels vianants i reduir els problemes de lliscaments que es repeteixen cada temporada hivernal”, va dir.
El projecte es troba actualment en exposició pública i les empreses poden presentar ofertes fins al dia 1 d’abril. L’actuació preveu una inversió de 176.000 euros.