Nando Cruz inaugura el nou cicle ‘Els annexos del Minúscul’
La cafeteria Nu Naked Coffee de Mollerussa va acollir divendres la inauguració del cicle Els annexos del Minúscul, una sèrie d’activitats pensades per impulsar el consum cultural a la ciutat i la comarca al llarg de l’any. La primera sessió va anar a càrrec del periodista musical Nando Cruz, que va repassar els seus llibres Macrofestivales i Microfestivales. Una quinzena d’assistents, entre programadors i artistes de Ponent, van conèixer com s’organitzen, es financen i es difonen tant els festivals grans com diferents propostes de petit format celebrades en diversos punts del país. El públic va participar en el debat, relacionant aquestes idees amb la realitat cultural de les comarques de Lleida. L’acte va acabar amb una firma de llibres.