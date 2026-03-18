Rosa Maria Perelló, nova alcaldessa de Tàrrega
En prosperar la moció de censura del seu partit, Junts, i la CUP contra la republicana Alba Pijuan, que governava, en minoria amb el PSC
Rosa Maria Perelló (Junts) és des d’avui la nova alcaldessa de Tàrrega després que hagi prosperat la moció de censura contra Alba Pijuan (ERC). En un ple extraordinari ple de retrets celebrat aquest migdia, el relleu a l’alcaldia s’ha aprovat amb 11 els vots a favor de Junts i la CUP i els 6 en contra dels republicans i el PSC, que des de l’estiu passat governaven en minoria.
Perelló, alcaldessa de Tàrrega entre 2011 i 2019, torna a ser al capdavant de l’ajuntament en virtut del pacte entre Junts (8 regidors) i CUP (3 regidors), que sumeixin majoria absoluta davant dels 6 vots d’ERC i PSC.
Aquest canvi arriba després que Pijuan perdés la qüestió de confiança el 25 de febrer vinculada al pressupost de 2026, amb la mateixa aritmètica: 11 en contra i 6 a favor. El ple d’avui ha omplert la sala de plens fins els límits, amb la presència d’Oriol Junqueras (ERC), Jordi Turull i Laura Borràs (Junts), en un ambient carregat de simbolisme polític.
El nou govern marca una nova etapa a la capital de l’Urgell fins el final del mandat.