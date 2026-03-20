Denuncien les barreres arquitectòniques amb una mostra fotogràfica
Mostrar les barreres arquitectòniques amb què es troben les persones amb dificultats de mobilitat a Guissona per poder revertir-les. Aquest és l’objectiu de l’exposició fotogràfica Entre el pas i la barrera, creada per una desena d’usuaris del centre de creació ArtSingular de la Fundació Josep Santacreu de Guissona i el centre L’Espígol de l’Associació Alba de Cervera.
Els fotògrafs van recórrer “tots els llocs per on solem anar, com el centre de Guissona, la piscina o la biblioteca”, va destacar Elena Rodríguez, una de les usuàries de Cal Santacreu. A les peces es poden observar tant els obstacles com els moments quotidians que formen part de la seua rutina.
Els participants van rebre formació de la fotògrafa i mediadora Natàlia Morales, que es va encarregar de coordinar el projecte. “Cada imatge té el seu pla general i després un zoom sobre els petits detalls”, va explicar.
Segons va destacar Júlia Canela, educadora de la Fundació Josep Santacreu, l’ajuntament de la localitat havia mostrat interès a rebre tota la informació “perquè són coses que s’han d’arreglar”.
Així, aquesta mostra es pot visitar a la Biblioteca de Guissona fins al 26 de març vinent.