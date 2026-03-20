La Diputació filma 800 km de xarxa viària a la recerca de punts negres
Una aplicació informàtica analitzarà els enregistraments per establir la perillositat de les carreteres segons 52 paràmetres. Servirà per definir un pla d’inversions
La Diputació ha detectat que fa anys que les xifres d’accidents de trànsit a les seues carreteres estan estancades després de la disminució registrada entre 2000 i 2015. És per això que ha optat per incorporar noves eines d’anàlisi que permetin actuar preventivament. Ha licitat un contracte per disposar d’un sistema d’avaluació objectiva dels 798 quilòmetres de carreteres que conformen la seua xarxa viària. Aplicarà la metodologia de l’International Road Assessment Programme (IRAP), una organització internacional sense ànim de lucre que en els últims vint anys s’ha consolidat com l’estàndard d’avaluació de seguretat de carreteres en 128 països.
L’objectiu és conèixer on es troben els punts més perillosos de les vies que depenen de la Diputació, per la qual cosa es filmaran les carreteres cada 10 metres i de forma contínua, analitzant 52 paràmetres de la infraestructura com l’amplitud del carril, la senyalització horitzontal i vertical, les interseccions o els objectes laterals. Una vegada completat el treball de camp, es processen les imatges a través del software d’IRAP, que es basa en quatre protocols que permeten avaluar les carreteres, identificar problemes de seguretat viària i proposar possibles solucions.
Un d’aquests protocols és l’Star rating, que gràcies a la recopilació de dades feta durant els enregistraments, classifica cada carretera des del punt de vista de la seguretat viària en un rang que va d’una estrella, per a les vies més perilloses, a cinc, per a les que estan en les millors condicions possibles.
El sistema IRAP també entrega una avaluació quantitativa del risc de la infraestructura actual en cada un dels seus trams per a ocupants de vehicles i motoristes, a més d’una planificació de millores que proposi una llista de les actuacions segons una estimació cost-benefici, per a així dissenyar un pla que associï un pressupost amb la previsió de morts i ferits greus que es poden produir en els propers 20 anys.
Gràcies a aquesta previsió, la Diputació podrà prioritzar les actuacions que tinguin més impacte en la reducció d’accidents i de víctimes en els propers anys.