Dos intoxicats per fum en un incendi en un habitatge del carrer Sant Pere de Balaguer

Han estat traslladats pel SEM a l'hospital Arnau de Vilanova en estat 'menys greu'

Lluís Serrano
redacció

Dos persones han resultat intoxicades per fum aquest divendres per un incendi en una casa del carrer Sant Pere de Balaguer. El foc s'ha declarat quan faltaven pocs minuts per a les vuit del matí i fins al lloc han acudit dos dotacions dels Bombers i dos ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han evacuat els dos afectats a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estat 'menys greu', segons la categorització del SEM.

