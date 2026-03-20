Teatre, música i circ al tercer cicle cultural de la Baixa Segarra
El tercer Cicle de Cultura de la Baixa Segarra omplirà de teatre, música i circ diversos nuclis del municipi de Montoliu de Segarra entre els mesos de març i juny. La primera cita serà aquest diumenge 22 de març al local social de la Guàrdia Lada, on es podrà veure el xou de clown El Mètre de Jam. El mateix equipament acollirà el 4 d’abril el concert de jazz i soul de Sillah & Macià Organ Trio.
El 23 de maig la programació es traslladarà a la plaça de l’església de Vilagrasseta amb l’espectacle Gota de Txema Muñoz, que es completarà amb un vermut popular al migdia. El cicle es tancarà el 20 de juny a la plaça de l’Ametlla de Segarra amb Conseqüències, un muntatge de la companyia Moveo que combina teatre físic i circ.
Aquesta iniciativa la promouen la cooperativa El Galliner Agitació Cultural i l’ajuntament de Montoliu de Segarra amb l’objectiu d’atansar la cultura contemporània als pobles petits i convertir els espectacles en punts de trobada veïnal.