ENERGIA
Al rescat d’elèctriques municipals: L’Energètica de la Generalitat fa el primer pas per adquirir la de Llavorsí
Per entrar al mercat de la distribució i regularitzar companyies com les de Llimiana i Gavet
L’empresa pública de la Generalitat L’Energètica ha fet el primer pas per rescatar petites companyies elèctriques municipals a Lleida. Pertanyen a ajuntaments que subministren llum als seus veïns amb línies elèctriques pròpies, però ja no poden mantenir-les: després de dècades oferint aquest servei, consistoris com els de Llimiana i Gavet de la Conca no poden assolir el mínim d’usuaris, inversió i infraestructura que exigeix l’actual normativa espanyola. Aquesta situació els exposa a rebre importants sancions.
El primer pas per regularitzar aquesta situació és que L’Energètica, dedicada ara a la producció i comercialització d’electricitat, entri també al mercat de la distribució. En lloc de constituir una nova empresa distribuïdora, preveu adquirir-ne una que ja existeix: la de l’ajuntament de Llavorsí, que ja té una llicència en regla per desenvolupar aquesta activitat. El consell d’administració de l’empresa pública de la Generalitat ha aprovat aquesta setmana l’adquisició del 95% de les accions de la companyia municipal, una compra que haurà d’autoritzar el Consell Executiu la tardor vinent, segons van confirmar fonts pròximes a l’operació.
L’Energètica preveu destinar 557.000 euros a l’adquisició de la gran majoria d’accions de la distribuïdora de Llavorsí, mentre que l’ajuntament haurà de conservar el 5% restant. Aquesta compravenda té assignada una partida de 600.000 euros en els pressupostos del 2026 de la Generalitat. Una vegada es formalitzi l’operació, està previst invertir 553.000 euros més per rehabilitar l’actual xarxa de distribució elèctrica d’aquest municipi.
L’empresa de la Generalitat manté des de fa temps contactes amb l’ajuntament de Llavorsí per adquirir la seua distribuïdora municipal, i també amb els consistoris de Llimiana i Gavet de la Conca per incorporar-hi posteriorment les línies elèctriques públiques dels dos municipis. Així mateix, ha iniciat converses amb altres municipis que es troben en una situació similar.
L’Energètica preveu també la possibilitat que els ajuntaments titulars de xarxes elèctriques puguin entrar a formar part com a accionistes de la seua futura distribuïdora. Després de comprar-la a l’ajuntament de Llavorsí, en canviarà el nom i objecte social perquè pugui distribuir energia a tot Catalunya.
El cost de mantenir línies elèctriques s’ha tornat insostenible per a les companyies municipals amb menys usuaris. A això se sumen problemes amb les autoritats que regulen el sector. El 2023, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va reclamar als consistoris de Gavet de la Conca i Llimiana més de 268.000 euros en concepte de peatges d’accés a la xarxa de distribució elèctrica entre els anys 2016 i 2021.
Els dos ajuntaments donen llum a la seua població des de la primera meitat del segle XX, en virtut d’acords que van fer possible construir centrals hidroelèctriques.