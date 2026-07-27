Aquest és el mirador per a les postes de sol de Guimerà amb un banc artístic de fusta reutilitzada
L’associació Viu Guimerà ha impulsat un nou projecte que convida a aturar-se i contemplar el paisatge. Es tracta d’un banc de fusta reutilitzada a l’era del santuari de la Bovera, un enclavament privilegiat des del qual gaudir d’una de les millors postes de sol de la Vall del Corb. Dolors Torné, de l’entitat, explica que la iniciativa s’inspira en el projecte Postes de Ponent, promogut per l’associació Leader de Ponent. El banc ha estat creat pels artistes René Müller i Ariadne Patout, de Domestic Wild Studio, guanyadors d’un premi FAD d’arquitectura el 2014 i especialitzats a transformar fusta recuperada en peces úniques amb un marcat caràcter artístic. Per a la seua construcció s’han reutilitzat troncs que ja estaven deteriorats, donant-los una segona vida i convertint-los en un element integrat a l’entorn natural. El projecte ha comptat amb la col·laboració del Patronat de la Bovera, que va autoritzar-ne la instal·lació, així com de diversos voluntaris que van participar en la col·locació. A més, ha rebut una subvenció de CaixaBank i de la Diputació. La inauguració tindrà lloc aquest dissabte 1 d’agost amb un recital de poesia i un brindis amb el nou vi de Viu Guimerà.