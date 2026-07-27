SUCCESSOS
Mor ofegat un jove banyista, de 25 anys i veí de Lleida, al Congost de Mu a Camarasa
La víctima, de 25 anys i veí de Lleida, va saltar d’unes roques amb un company i va ser arrossegat. Es va rebaixar el cabal del riu, que va facilitar-ne la localització
Un jove, de 25 anys i veí de Lleida, va morir a primera hora de la tarda d’ahir a l’ofegar-se quan es banyava al riu Segre al Congost de Mu, a Camarasa. En aquest municipi de la Noguera ja hi va haver un doble ofegament l’any passat a la zona de la Platgeta. La víctima mortal era originària del Pakistan.
L’avís de l’incident el va donar un testimoni a les 14.16 hores. Va alertar que dos banyistes havien saltat a l’aigua des de les roques i que un d’ells havia estat arrossegat pel corrent, en una zona pròxima a l’antic Campament de la Canadenca. En aquest paratge hi ha cartells que alerten del perill de banyar-se.
Els Bombers van activar onze dotacions terrestres dels parcs de Mollerussa, Balaguer, Tàrrega, Almacelles i Lleida, un helicòpter amb el GRAE i un metge del SEM que es va desplaçar des de la Seu d’Urgell i submarinistes del GRAE amb una barca que no van arribar a intervenir.
Per facilitar la recerca, es va demanar als responsables de la Central Hidroelèctrica de Camarasa que paressin les turbines per rebaixar el cabal, la qual cosa va facilitar la localització del desaparegut, el cos del qual es trobava enredat en unes branques al curs del riu a uns 50 metres aigües avall de l’últim punt on va ser vist. Eren les 16.30 hores i li van practicar sense èxit la reanimació cardiopulmonar.
El SEM també va atendre el company de la víctima, que va sortir de l’aigua pels seus propis mitjans i que no va necessitar ser evacuat. Els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de l’aixecament del cos i de la investigació.
Tercera víctima en la campanya de bany a Ponent
Amb la d’ahir, ja són tres les persones que han perdut la vida ofegades a la campanya de bany d’aquest estiu, que va començar el 15 de juny, a les comarques de Lleida. Els ofegaments mortals s’han registrat en poc més de tres setmanes. El 2 de juliol va perdre la vida un veí de Barcelona de 74 anys al pantà de Sant Antoni, a Conca de Dalt. Cinc dies després, el 7 de juliol, va morir una nena de 6 anys de Balaguer a les piscines municipals del Secà de la capital de la Noguera. Així mateix, s’ha salvat la vida a almenys tres nens quan s’estaven ofegant en pis cines municipals de Ponent, dos a la de Pardinyes i un a la d’Agramunt. A més, ja són vint-i-cinc les persones ofegades al medi aquàtic aquest estiu a Catalunya, tretze de les quals en platges, vuit en piscines i cinc en aigües interiors. Durant la campanya de l’any passat hi va haver quatre morts a les comarques de Lleida, dos en un doble ofegament a Camarasa. Precisament, el Govern va fer dissabte una nova crida a extremar les mesures de prevenció per evitar ofegaments. La campanya A l’aigua, fem equip posa èmfasi en la cor responsabilitat col·lectiva per garantir la seguretat durant el bany, especialment amb els nens, que requereixen una supervisió contínua