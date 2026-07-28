FAUNA
Detecten dos osses amb tres cries cada una: ‘en família’ a la Val d’Aran
L’últim recompte, del 2025, fixa en 54 laxifra de plantígrads al Pirineu de Lleida
Dos osses amb tres cries cada una van ser filmades aquesta primavera a la Val d’Aran. Es tracta d’una situació inèdita en aquest territori. L’os bru està catalogat com una espècie en perill d’extinció al Pirineu i fins ara mai s’havia registrat un cas així en aquesta zona. Les observacions són fruit dels treballs de seguiment i vigilància que la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (Depana) porta a terme en col·laboració amb el Conselh Generau d’Aran.
Les imatges, que Depana va fer públiques ahir, mostren els hàbits d’alimentació d’aquests vuit animals, les interaccions entre les mares i les cries i diferents moments de la seua activitat diària durant els mesos de maig i juliol.
Aquest treball forma part d’un ampli programa de conservació, seguiment científic i sensibilització destinat a afavorir la convivència entre l’os bru i les activitats humanes al territori. Segons les últimes dades del Grup de Seguiment Transfronterer de l’Os Bru (GSTOP), fetes públiques per la Generalitat de Catalunya el mes de març passat, durant el 2025 es van identificar 54 exemplars d’os bru al Pirineu català i 108 a tota la serralada, la xifra més alta registrada fins a la data.
Encara que aquestes dades confirmen la tendència positiva en la recuperació de la població, l’os bru continua sent una espècie prioritària de conservació segons la normativa europea. En aquest context, l’Associació de Defensa del Llop i de l’Os al Pirineu (ADLO) va instal·lar dissabte el primer cartell divulgatiu sobre l’os bru a la Val d’Aran.
El plafó es va col·locar al refugi dera Honeria, a la vall de Toran, amb l’objectiu d’informar sobre la presència de l’espècie en aquest territori i difondre unes normes bàsiques de comportament en cas de trobar-se un exemplar.