BOMBERS
El risc d’incendi s’agreuja de nou aquesta setmana en tornar a superar els 40 graus
Es tornaran a superar els 40 graus
Protecció Civil manté activa la fase d’alerta del pla Infocat davant de la previsió que el risc d’incendi forestal augmenti en els propers dies per un ascens de les temperatures i humitats relatives per sota del 30%. Segons indiquen les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a partir de demà les temperatures tornaran a pujar per sobre de la mitjana, arribant a pics per sobre dels 40 graus en molts punts de Catalunya, especialment durant el cap de setmana.
D’altra banda, els Bombers de la Generalitat seguien ahir treballant en el foc d’alta muntanya a Farrera, al Sobirà, amb set dotacions i que està estabilitzat. Per a l’extinció han treballat la metodologia EAMI (Esglaonament Actiu de Motobombes d’Impulsió), que permet portar instal·lacions d’aigua en zones de difícil accés.
Concretament, consisteix a connectar diverses motobombes portàtils en sèrie al llarg d’un pendent per bombar aigua (que dipositen els helicòpters) de forma contínua a gran altura o zones de difícil accés. Ha cremat unes 36 hectàrees. Així mateix, a les 13.51 hores es va declarar un foc de vegetació agrícola a la Seu d’Urgell.
A més, ahir a la tarda hi va haver un incendi Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà que va arribar a entrar a la Segarra.
Van activar 34 dotacions terrestres, set mitjans aeris i 130 efectius. Va arrancar amb molta força pel vent però la ràpida intervenció va evitar que anés a més.