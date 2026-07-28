La Portella tindrà gairebé 100 hectàrees de plaques solars amb bateries instal·lades sobre cultius
Solaria rep 19 milions per convertir dos centrals en projecte en agrivoltaiques
Solaria projecta des de fa anys la construcció de dos centrals solars fotovoltaiques que sumen gairebé 100 hectàrees de superfície a la Portella i que ara han rebut l’aval de la UE amb una ajuda de 19 milions d’euros que permetrà convertir-les en plantes agrivoltaiques per compatibilitzar les renovables amb els cultius agraris.
La tecnologia va camí de revertir la incompatibilitat entre instal·lacions d’energia renovable i les explotacions agràries i un exemple d’això serà la conversió de les gairebé 100 hectàrees previstes de plaques solars a la Portella en tecnologia agrivoltaica.
Es tracta dels parcs solars Spring 2 i Spring 3, promoguts per Solaria, que estan en plena tramitació però que ara s’hauran de transformar en una central solar agrovoltaica i inclouran, a més, elements d’emmagatzematge d’energia. Això implicarà, segons l’alcalde de la Portella, Carles Català, elevar l’altura dels panells fins a dos metres sobre el que estava previst per permetre el desenvolupament dels cultius i l’entrada de maquinària agrícola.
Aquesta transformació ha permès que la companyia rebi una subvenció del ministeri per a la Transició Ecològica de 19,3 milions d’euros procedents de la segona convocatòria del programa d’ajuts a la inversió en projectes innovadors d’energies renovables i emmagatzemament dels fons Next Generation.
Les centrals Spring 2 i Spring 3 es convertiran en dos plantes que sumaran 57 MW de potència i 72 MWh de capacitat d’emmagatzemament, la qual cosa permetrà generar electricitat de dia i distribuir-la a la nit per no col·lapsar la xarxa.
La potència de les dos centrals, segons fonts de la companyia, permetrà proveir més de 63.000 llars.
Les mateixes fonts van indicar que entre finals d’aquest any i principis del 2027 els projectes autoritzats hauran de tramitar les modificacions per adaptar-se a la convocatòria d’ajuts que han rebut, la resolució definitiva dels quals es va publicar divendres passat, de manera que confien que el setembre del 2027 pugui començar-se la construcció dels parcs solars.
Els terrenys on s’ubicarà ocupen 48,7 i 49,3 hectàrees, respectivament, que és el sòl autoritzat per a la implantació de les fotovoltaiques. Aquestes finques agràries ja estan arrendades per Solaria amb contractes de llarga durada, van assenyalar les fonts. El projecte de Solaria a la Portella se suma als que la companyia promou a Castella i Lleó i en total han rebut 41 milions.
Es tracta d’una planta solar de 1.400 panells i una potència de 9.000 kW, amb una inversió d’1,4 milions d’euros. La fructícola promou una central semblant a Puiggròs.
Nufri és també beneficiària de la mateixa línia d’ajuts que ha rebut Solaria per a la implantació de renovables innovadores, la resolució, publicada el divendres 17, de les quals inclou 27 projectes d’autoconsum compartit promogut per la companyia i 34 d’impulsats per fins a 22 ajuntaments, majoritàriament assessorats per Femmes Energía.
En total, Lleida ha rebut 36,4 milions d’euros dels 433,5 del conjunt de l’Estat i s’ha situat en tercera posició entre les províncies beneficiàries, només precedida per Barcelona i València.