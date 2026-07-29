SINISTRES
El Govern espanyol declara catastròfics catorze incendis forestals en un mes a Lleida i la Franja
Ofereix als afectats ajuts pels danys en habitatges, estris, camps i granges i als consistoris per a infraestructures. Contempla compensacions per als que van mobilitzar tractors i altres mitjans
El Govern central va emetre ahir una inquietant constatació de la magnitud que estan assolint els impactes locals d’un efecte global com el canvi climàtic: el ministeri de l’Interior va declarar catastròfics els efectes de catorze incendis forestals que en un mes han arrasat més de 6.000 hectàrees a Lleida i la Llitera, sinistres a què s’afegeix el que el 9 de juny va devastar les instal·lacions de la cooperativa lleidatana Arcofrut.
Els quinze esdeveniments van generar situacions d’emergència de Protecció Civil de nivell 2.
El gruix d’aquesta superfície cremada es concentra a la comarca de la Llitera, on els incendis d’Alcampell a Sanui a finals de juny i d’Albelda i Castellonroi a primers de juliol van abrasar 4.525 i 425 hectàrees de muntanya i de cultius.
El llistat de sinistres lleidatans inclou els dotze d’elevada intensitat registrats entre els del 14 de juny a Ponts (6,8 ha) i Cervià de les Garigues (58) i el del 13 de juliol a Lladurs (2). Entre aquestes dos dates, i fins a sumar 933 ha segons les dades dels Agents Rurals, van assolir magnitud catastròfica els de Torrefeta i Florejacs (128), Talavera (102), Menàrguens (3,5), Tàrrega (46), Artesa de Segre (31), Juneda (6), Biosca (113), Montornès de Segarra i Guimerà (413) i Camarasa (22).
Ajuts
La declaració de zones afectades per emergències de Protecció Civil “recull una sèrie d’ajuts que els damnificats poden sol·licitar des del moment en què es va produir l’emergència i la gestió del qual correspon al ministeri de l’Interior”.
Aquests ajuts, encara que la quantia específica no es coneixerà fins que el BOE publiqui la resolució que els regula, cobreixen àmbits com els danys soferts als habitatges habituals de particulars i en estris de primera necessitat.
També inclouen els desperfectes en establiments industrials, mercantils i de serveis, les compensacions a les corporacions locals per “despeses derivades d’actuacions inajornables” i els ajuts als que “hagin portat a terme la prestació personal o de béns”, cas dels tractors.
Així avança la “reconciliació ecosocial” de l’àrea arrasada a Torrefeta
Els voluntaris han condicionat mig centenar de punts d’aigua per a animals silvestres i estan reforestant una parcel·la de Cabanabona i el refugi de gossos de Foradada. “Això permet maximitzar l’impacte al ser en zona zepa (zona de protecció d’aus)”, expliquen fonts d’Anut. “Ens hem plantejat comprar un terreny per iniciar un projecte més ambiciós”, anoten. També projecten crear una zona d’ombra comunitària en un espai degradat.
Els ajuntaments de Torrefeta i Forejacs, Camarasa i Artesa de Segre s’han unit a l’apartat CER (captura, esterilització i retorn) de gats, obert a particulars de Foradada, Cubells, Oliola, Cabanabona, Vilanova de Meià o Vilanova de l’Aguda. Els gats de carrer actuen sovint com a depredadors d’animals de mida més petita, una cosa que suposa un impacte intens en la biodiversitat en una àrea cremada.