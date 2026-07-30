Gairebé 500 nens i joves a les XXII Estades d’Alpicat
El segon torn de les Estades de Lleure d’Alpicat encara la recta final després d’una setmana d’activitats lúdiques, esportives i de convivència. La proposta, organitzada per l’ajuntament d’Alpicat, va començar el 20 i finalitza el 31 d’aquest mes. Compta amb la participació de 222 nens i joves d’entre 5 i 15 anys.
Els participants i l’equip responsable van rebre dilluns passat la visita de l’alcalde, Joan Gilart, per conèixer de primera mà les activitats. Aquest torn dona continuïtat al que es va portar a terme la primera quinzena de juliol, que va reunir 266 participants distribuïts en 17 grups. Així, la 22a edició de les colònies ha estat un èxit, ja que ha reunit 488 participants en dos torns, segons van explicar fonts municipals.