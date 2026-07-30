TEMPS
Lleida supera els 40 graus per onzena vegada aquest any i inicia una nova onada de calor
Serà la tercera de l’estiu i s’allargarà fins a mitjans de la setmana que ve. Es dispara el risc d’incendi i ahir n’hi va haver un d’alta muntanya a Os de Cívis, a l’Alt Urgell
La ciutat de Lleida va registrar ahir la màxima temperatura de Catalunya amb 40,4 graus. Es tracta de l’onzè dia d’aquest any en què se superen els 40 graus a la capital del Segrià. És tot un rècord ja que el màxim fins a l’actualitat eren els vuit dies amb 40 o més graus que hi va haver l’any passat o els set que es van comptabilitzar el 2024, 2023 i 2022, segons Meteoponent.
Catalunya va entrar ahir en la tercera onada de calor d’aquest estiu i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va advertir que l’episodi s’allargarà tota una setmana, “almenys fins dimecres vinent”. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, va explicar que els avisos per calor “toquen sostre” avui i que demà les temperatures baixaran una mica per l’entrada de pols subsahariana.
A partir de diumenge, la temperatura tornarà a pujar. Des del Meteocat van assegurar que Catalunya viu una primera meitat d’estiu “inèdita”, almenys des del 1950, quant a temperatures, amb episodis de calor recurrents i “molt llargs”, i una anomalia de temperatura extraordinària. També es preveuen noves nits tòrrides.
Aquesta nova onada de calor ha tornat a disparar el risc d’incendis. Els Bombers van treballar ahir en l’extinció d’un foc d’alta muntanya al pic de Salòria, al terme d’Os de Civís, a l’Alt Urgell. Es va declarar a les 13.32 hores, es va registrar a més de 2.000 metres d’altitud i va ser impossible arribar-hi amb mitjans terrestres, per la qual cosa helicòpters van traslladar fins allà els efectius. En l’extinció van col·laborar els Bombers d’Andorra. A més, ahir van sufocar altres petits focs de vegetació agrícola a Montgai i Torregrossa. A més, a partir d’avui es torna a restringir l’accés al Montsec d’Ares, Montsec de Rúbies, la Baronia de Rialb i la Ribera Salada. Els Agents Rurals van cridar a la màxima prudència.
D’altra banda, l’associació Amics dels Vilars d’Arbeca va anunciar la suspensió de la Nit de Foc dels Vilars, que estava prevista per a aquest dissabte, a causa de l’elevat risc d’incendi i a les restriccions actuals. La festa inclou un espectacle amb diables i focs artificials. “Si les circumstàncies ho permeten, estudiarem fer aquesta festa en una altra data”, va afirmar l’associació.