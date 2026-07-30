TRIBUNALS
Un plet municipal revela que la delimitació de la Bonaigua segueix pendent gairebé un segle després
El TSJC avala el repartiment del cànon de Baqueira que fa Alt Àneu amb els plans del Cadastre del 1928. La sentència narra com la Generalitat eludeix tancar el tràmit
De qui, si és que una muntanya pot tenir amo, és la Bonaigua? Un plet pel repartiment del cànon que anualment paga l’estació d’esquí de Baqueira Beret als ajuntaments d’Esterri d’Àneu i Alt Àneu i a l’EMD (Entitat Menor Descentralitzada) de Sorpe ha revelat que la delimitació d’aquesta muntanya segueix pendent gairebé un segle després que el Cadastre establís (el 1928) una primera delimitació, que en cap cas atribueix la propietat, i prop de 60 anys després que, el gener del 1969, el ministeri d’Agricultura n’aprovés una altra, de provisional, que des d’aleshores n’espera una de definitiva que inclogui un amollonament.
El plet en el qual ha aflorat aquesta situació el manté l’ajuntament d’Esterri contra el d’Alt Àneu, en aquest cas avalat per l’EMD de Sorpe, a compte del repartiment del cànon que anualment paga Baqueira per l’ús de les muntanyes comunals pallareses de la Bonaigua, i que Alt Àneu reparteix cada any basant-se en la distribució cadastral dels numerats com a 181 i 183.
Això suposa que Sorpe rep el 100% dels fons corresponents al número 181, la Solana Boscàs Pinatar, mentre que els del 183, catalogat com a Port de la Bonaigua, es reparteixen per meitats per a Alt Àneu i per a Esterri i Sorpe, que reben un 25% cada un.
“La utilització de la delimitació cadastral com a criteri de referència no pot qualificar-se d’arbitrària, forassenyada o contrària a dret”, ja que “constitueix l’únic suport cartogràfic consolidat” disponible i “no ha estat substituït per cap altre acte administratiu definitiu”, assenyala la Sala Contenciosa del TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) en una sentència en la qual avala la tesi d’Alt Àneu, defensat per l’advocat Marc Cervós, del despatx Cudós Consultors.
“La controvèrsia es refereix a si una part del terreny forma part de la muntanya 181 o del 183, la qual cosa és rellevant a efectes de determinar la quantitat del cànon” que correspon a Esterri d’Àneu, partidari de la delimitació datada el 1969 i basada en la declaració de tres pastors (la del 1928 la van avalar quatre alcaldes), recull la sentència. Aquesta deixa clar que es tracta d’un assumpte jurídicament espinós: eludeix imposar el pagament de les costes a aquest últim municipi perquè l’assumpte “suscita seriosos dubtes de valoració jurídica”.
I per què continua sense estar clar qui és titular dels terrenys d’aquestes muntanyes? Bàsicament la delimitació segueix pendent malgrat que el jutjat Contenciós de Lleida va arribar a suspendre el plet, iniciat fa gairebé una dècada i que afecta les liquidacions dels anys 2006 al 2017, “perquè per part de la Generalitat es practiqués la delimitació definitiva de les muntanyes, no constant efectuada fins a la data”.
Mentre això no ocorri, el criteri d’Alt Àneu continuarà sent vàlid a falta d’un altre de millor, encara que el TSJC afegeix que això també pot acabar estant subjecte a revisió: “Si l’Administració competent culmina en el futur el procediment de delimitació de les muntanyes” i això “determina una configuració diferent dels seus respectius límits”, ajuntaments i EMD “podran exercitar les accions” que considerin “sense que la present sentència hi constitueixi cap obstacle”.