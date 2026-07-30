URBANISME
Vielha impulsa un pla urbanístic a prop de Betren amb 108 pisos de renda lliure i 108 més de protegits
En un sector a prop de Betren mai desenvolupat on estaven previstes setanta-cinc cases unifamiliars. El promotor haurà de reservar sòl a la zona per a nous establiments comercials i hotelers
El ple de Vielha e Mijaran va donar ahir l’aprovació inicial a canvis en la planificació urbanística municipal per fer possible la construcció de 216 nous habitatges: 108 de renda lliure i 108 més de protecció oficial. Estan previstos en un sector mai desenvolupat al peu de la carretera C-28 a Betren, on fins ara es permetia la construcció de 75 cases unifamiliars. En lloc d’això, el nou pla proposa la construcció de diversos blocs de pisos. La proposta, aprovada per unanimitat, respon a la voluntat dels propietaris del sòl d’edificar-lo.
El municipi és un dels que presenten més problemes d’accés a l’habitatge a Lleida, sense gairebé oferta de lloguer residencial i preus de venda que freguen una mitjana de 3.900 euros per metre quadrat, segons dades del portal immobiliari Idealista.
L’alcalde, Juan Antonio Serrano (UA), va exposar en el ple que el promotor tindrà l’obligació d’urbanitzar amb una vorera l’espai entre els futurs edificis i la carretera, i de fer les obres necessàries per garantir el subministrament d’aigua a la zona si la xarxa municipal resulta insuficient.
Així mateix, va apuntar que el pla exigirà reservar sòl per a nous establiments hotelers i comercials. Sobre aquests últims, Serrano va apuntar que són necessaris per atendre les necessitats de la futura població d’aquest sector, que superaria les 500 persones (més del 10 per cent de la població del municipi) si tots els habitatges previstos arriben a construir-se i habitar-se.
El promotor té intenció de construir els 108 habitatges de renda lliure que permetrà la nova planificació i 30 dels 108 de protecció oficial prevista, segons va explicar el govern municipal durant el ple. Serrano va avançar que els 78 restants estan previstos en terrenys que el promotor haurà de cedir a l’ajuntament, com dicta la normativa per a nous desenvolupaments urbanístics. El consistori, al seu torn, el cedirà a l’Incasòl per a la construcció d’habitatges socials, va apuntar l’alcalde.
Després de l’aprovació inicial en el ple, el canvi en la normativa urbanística haurà d’obtenir el vistiplau de la comissió d’Urbanisme d’Aran, cosa que podria succeir a la tardor. Serrano va apuntar que la nova planificació podria entrar en vigor cap a finals d’any. Els habitatges socials previstos en aquest sector se sumaran als més de 60 inclosos en un conveni entre l’ajuntament i la Generalitat (vegeu el desglossament).