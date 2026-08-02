Transport per als veïns amb mobilitat reduïda a les Borges Blanques
S’estrenarà demà per a persones que acreditin aquesta condició
L’ajuntament de les Borges Blanques estrena demà dilluns un nou servei de transport a la demanda que s’ofereix a través de la cooperativa La Sempreviva per a persones amb mobilitat reduïda, segons va explicar l’alcalde, Josep Ramon Farran. Per assegurar el bon inici de la nova prestació i poder ajustar el seu funcionament en els primers dies, durant la primera setmana s’atendrà exclusivament les persones usuàries derivades o prescrites pel Centre d’Assistència Primària (CAP) en horari de 7.45 a 9.15 del matí. El principal objectiu de l’ajuntament és poder dimensionar aquesta prestació adequadament i garantir una atenció de qualitat abans d’incorporar nous trajectes i prestacions de cara a la implantació gradual entre les persones amb problemes per desplaçar-se que ho necessitin.
Segons Farran, en funció de l’evolució durant aquesta primera setmana es podran establir els horaris d’acompanyament i de recollida dels usuaris que es farà a les piscines municipals. En principi, només és per a persones amb mobilitat reduïda acreditada. Per a la prestació del servei es comptarà amb un vehicle amb capacitat per a quatre persones i un conductor que les traslladarà fins al centre de salut de la capital perquè puguin ser tractades i passar consultes amb els metges. Dilluns es posarà en marxa una primera ruta i, si el funcionament de la iniciativa té demanda, no es descarta afegir alguna ruta més en funció de les persones acreditades que reclamin aquest servei. El consistori vol facilitar l’accés als veïns i veïnes amb dificultats per desplaçar-se, sobretot, en el cas que necessitin atenció sanitària i no disposin de mitjans de locomoció. Les Borges Blanques pretén suprimir tota mena de barreres i donar accessibilitat dels serveis que són més vitals a tots els veïns i veïnes, va indicar el primer edil.