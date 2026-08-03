SUCCESSOS
Tres ferits en un accident a Torregrossa i un atropellat a Lleida
El conductor que va donar un cop amb el seu cotxe a un transeünt a l'avinguda Llibertat de Lleida va fugir
Tres persones, entre elles dos menors d’edat, van resultar ferides la matinada d’ahir després de tenir un accident a la carretera LV-2001, a l’altura de Torregrossa. Els fets van tenir lloc a les 4.42 hores de la matinada, quan el vehicle en el qual viatjaven va xocar amb un senyal ubicat al marge de la via. Els Bombers de la Generalitat van acudir al lloc amb dos dotacions i van ajudar a excarcerar un dels ocupants, que havia quedat atrapat al turisme. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre els afectats i els va traslladar a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estat de diversa consideració i un dels menors en estat greu.
Paral·lelament, durant el migdia d’ahir (sobre les 14.57) va tenir lloc un atropellament a Lleida ciutat, a l’altura del número 61 de l’avinguda Llibertat. Fonts municipals van confirmar que un turisme va donar un cop a un transeünt i després va fugir. L’afectat va rebutjar rebre assistència mèdica.
Prèviament, al voltant de les 13.00 hores, al carrer Pere Cavasèquia va tenir lloc un accident lleu entre un cotxe i una moto. Minuts després, al carrer Mariola va succeir un altre xoc entre dos vehicles, un d’aquests, una motocicleta el conductor de la qual va ser traslladat al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Lleida en estat lleu.
Per altra banda, un turisme va xocar contra un fanal ahir a les 15.15 hores mentre circulava per la carretera N-230, en el punt quilomètric 15,1 (a l’altura d’Alguaire). El Sistema d’Emergències Mèdiques va atendre el conductor, que presentava ferides lleus i finalment va ser donat d’alta in situ.